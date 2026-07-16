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НовостиОбщество16 июля 2026 5:46

В области по нацпроекту благоустроили 58 общественных и дворовых территорий

Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратовской области завершены работы на 58 общественных и дворовых территориях, которые благоустраиваются в рамках федерального проекта «формирование комфортной городской среды». Напомним, программа является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

В настоящее время благоустроено порядка половины территорий. Аркадакский, Калининский, Красноармейский, Марксовский, Новоузенский, Лысогорский, Советский районы отчитались о завершении всех работ.

Например, в Балакове благоустроили городской детский парк в 1-м Микрорайоне. Там сделали новые красивые тротуарные дорожки, установили лавочки и урны.

«Благодаря федеральному проекту в Саратовской области обновились порядка 1,5 тысяч общественных и дворовых территорий. Все это территории, которые местные жители сами выбирали для благоустройства в первоочередном порядке на Всероссийском голосовании», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Мышев.

Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области