В области по нацпроекту благоустроили 58 общественных и дворовых территорий

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В Саратовской области завершены работы на 58 общественных и дворовых территориях, которые благоустраиваются в рамках федерального проекта «формирование комфортной городской среды». Напомним, программа является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

В настоящее время благоустроено порядка половины территорий. Аркадакский, Калининский, Красноармейский, Марксовский, Новоузенский, Лысогорский, Советский районы отчитались о завершении всех работ.

Например, в Балакове благоустроили городской детский парк в 1-м Микрорайоне. Там сделали новые красивые тротуарные дорожки, установили лавочки и урны.

«Благодаря федеральному проекту в Саратовской области обновились порядка 1,5 тысяч общественных и дворовых территорий. Все это территории, которые местные жители сами выбирали для благоустройства в первоочередном порядке на Всероссийском голосовании», - рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Мышев.

Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области