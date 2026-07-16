Саратовцев приглашают принять участие в проектах для семей и молодёжи

Фото: МинИнформ 64 Z

Региональное отделение Движения Первых Саратовской области приглашает желающих принять участие в двух проектах: Семейном рыболовном чемпионате «Первый Клёв» и Региональном туристском слёте.

В чемпионате «Первый Клёв» могут участвовать семейные команды от 2 до 5 человек, в составе которых обязательно есть участник младше 17 лет. Необходимо обеспечить себя снастями, палатками и материалами для творческих мастер-классов. Заявки принимаются до 16 августа. Также нужно выполнить три творческих задания: разместить пост о самом крупном улове, представить семейное рыбное блюдо и снять видеоролик о рыбацких традициях с хештегами #ДвижениеПервых64 и #ПервыйКлёв64.

Региональный туристский слёт «Больше, чем путешествие» пройдёт с 7 по 11 сентября. Команды разделят на две категории: «Профессионалы» (с опытом походов) и «Любители» (новички). Программа включает обучение туристским навыкам, командные соревнования и знакомство с природным и культурным наследием региона. Заявки принимаются до 20 августа. Для участия необходимо совершить поход выходного дня без ночёвки протяжённостью не менее 4 км, снять фото и видео, заполнить паспорт маршрута и защитить его на очном этапе, а также опубликовать отчёт в социальной сети «ВКонтакте» с фотографиями, видеороликом и хештегами #ПоходыПервыхСаратовскаяобласть и #БольшеЧемПутешествие.