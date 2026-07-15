Бусаргин провёл заседание по достройке ЖСК «Подворье» и «Подворье плюс»

Губернатор Роман Бусаргин провёл первое заседание рабочей группы по вопросу завершения строительства домов ЖСК «Подворье» и «Подворье плюс», готовность которых составляет свыше 60%. Застройщиками по объектам выступают сами жилищно-строительные кооперативы, созданные гражданами, что позволило направлять средства от участников напрямую без использования специальных гарантийных счетов.

На заседании выяснились несколько серьёзных фактов. Представители ЖСК признались, что, несмотря на распроданность всех квартир, средств на продолжение работ нет — в планах привлечение кредитных средств. Также стало известно, что членами ЖСК являются лишь единицы, а не все граждане, приобретшие квартиры. Власти указали на необходимость в ближайшее время принять в кооперативы всех желающих жителей, вложивших средства.

Представители ЖСК и подрядчика заверили, что имеют план достройки домов до конца текущего года без привлечения дополнительных средств граждан. Правительство запросило финансовую модель завершения работ. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.