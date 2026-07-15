«Автодор» подписал чемпиона Финляндии и Канады Кертиса Холлиса

Фото: БК "Автодор"

Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» подписал контракт с 28-летним американским защитником и лёгким форвардом Кертисом Холлисом. Универсальный игрок с размахом рук 218 сантиметров способен защищаться на разных позициях. В прошлом сезоне он выступал в Латвии за «Валмиеру» и рижский ВЭФ, а в феврале был выкуплен последним, где стал лучшим перехватывающим лиги и дошёл до полуфинала чемпионата Латвии.

Карьеру Холлис начал в колледже, затем играл в Юниорской баскетбольной ассоциации, а в Европе дебютировал в сезоне-2019/20 за немецкий «Драгонс Рендорф». Также выступал в Доминикане и Канаде. В сезоне-2023/24 привёл «Китченер-Ватерлоо Титанс» к финалу североамериканской Суперлиги со средними показателями 25,8 очка и 6,9 подбора, став вторым снайпером лиги.

В сезоне-2024/25 Холлис выиграл чемпионат Финляндии с «Хельсинки Сигаллс», а летом 2025 года стал победителем Канадской элитной баскетбольной лиги в составе «Ниагара Ривер Лайонс». В «Автодоре» американец проведёт сезон-2026/27, сообщили в пресс-службе клуба.