В Саратове устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Волге

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В Заводском районе Саратова следователи СК выясняют обстоятельства гибели мужчины в акватории Волги. Трагедия произошла 15 июля — тело неизвестного мужчины без признаков жизни было обнаружено местными жителями в районе пристани «Улеши».

Сотрудники областной службы спасения извлекли его из воды и передали правоохранительным органам.

Следственным отделом по Заводскому району организована доследственная проверка. Следователи уже провели осмотр места происшествия и сейчас выполняют комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Личность погибшего также устанавливается.