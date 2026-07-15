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НовостиОбщество15 июля 2026 14:44

В Саратове устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Волге

Трагедия на воде в Саратове: личность погибшего устанавливается
Источник:kp.ru
Фото: Следком 64

Фото: Следком 64

В Заводском районе Саратова следователи СК выясняют обстоятельства гибели мужчины в акватории Волги. Трагедия произошла 15 июля — тело неизвестного мужчины без признаков жизни было обнаружено местными жителями в районе пристани «Улеши».

Сотрудники областной службы спасения извлекли его из воды и передали правоохранительным органам.

Следственным отделом по Заводскому району организована доследственная проверка. Следователи уже провели осмотр места происшествия и сейчас выполняют комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Личность погибшего также устанавливается.