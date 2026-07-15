Две 11-летние девочки заблудились в лесопарке Тинь-Зинь в Энгельсе

Сегодня в 16:00 в дежурную часть МУ МВД России «Энгельсское» поступило сообщение о пропаже двух 11-летних девочек. Подруги катались на велосипедах в лесопарке Тинь-Зинь, свернули с привычного маршрута и заблудились. Площадь лесного массива составляет около 560 гектаров. Дети благоразумно позвонили по единому номеру экстренных служб и сообщили о своём местонахождении.

Полицейские оперативно выехали к указанному месту. Сотрудник ДПС прочёсывал лес пешком, общался по телефону с одной из девочек и указывал ей направление. Школьницы ориентировались на звуковые сигналы патрульного автомобиля. В течение часа с момента поступления сообщения полицейские обнаружили детей и передали их родителям.

Спасённые девочки и их родители поблагодарили полицейских за оперативность и профессионализм. Дети не пострадали.