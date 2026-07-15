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НовостиОбщество15 июля 2026 14:28

В Саратове прошла «Гонка победителей» для участников СВО

Шесть дисциплин на фестивале морского многоборья
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В акватории Волги в Саратове прошёл фестиваль по морскому многоборью «Гонка победителей», объединивший участников специальной военной операции.

Спортсмены соревновались в шести дисциплинах: морская комбинированная эстафета, электронный тир, морская викторина, гребные гонки на ЯЛ-6, сборка туристической палатки и эстафета на гребных тренажёрах. Замминистра спорта Андрей Мокрушин отметил, что фестиваль помогает социальной адаптации и укрепляет командный дух.

Сильнейшая команда представит Саратовскую область в финале «Гонки победителей» в Калуге.