В Саратове прошла «Гонка победителей» для участников СВО

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В акватории Волги в Саратове прошёл фестиваль по морскому многоборью «Гонка победителей», объединивший участников специальной военной операции.

Спортсмены соревновались в шести дисциплинах: морская комбинированная эстафета, электронный тир, морская викторина, гребные гонки на ЯЛ-6, сборка туристической палатки и эстафета на гребных тренажёрах. Замминистра спорта Андрей Мокрушин отметил, что фестиваль помогает социальной адаптации и укрепляет командный дух.

Сильнейшая команда представит Саратовскую область в финале «Гонки победителей» в Калуге.