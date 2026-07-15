Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2026 12:15

Саратовские спортсменки стали чемпионками России по морскому многоборью

Золото и бронза у саратовцев на Первенстве России по морскому пятиборью
Источник:kp.ru

Сборная Саратовской области успешно выступила на чемпионате и Первенстве России по морскому многоборью в дисциплине «морское пятиборье», которые прошли в Ярославской области. В соревнованиях участвовали 26 команд со всей страны.

Девушки из Саратовской области завоевали золото Первенства России среди спортсменок 14–18 лет, а команда региона стала бронзовым призёром чемпионата России среди взрослых. В личном зачёте отличились Вероника Макарова — победительница Первенства России, и Ксения Котова — серебряный призёр.

Подготовку спортсменов обеспечили тренеры Центральной спортивной школы олимпийского резерва Геннадий Бекетов и Кирилл Ахметов.