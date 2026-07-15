Саратовские спортсменки стали чемпионками России по морскому многоборью

Сборная Саратовской области успешно выступила на чемпионате и Первенстве России по морскому многоборью в дисциплине «морское пятиборье», которые прошли в Ярославской области. В соревнованиях участвовали 26 команд со всей страны.

Девушки из Саратовской области завоевали золото Первенства России среди спортсменок 14–18 лет, а команда региона стала бронзовым призёром чемпионата России среди взрослых. В личном зачёте отличились Вероника Макарова — победительница Первенства России, и Ксения Котова — серебряный призёр.

Подготовку спортсменов обеспечили тренеры Центральной спортивной школы олимпийского резерва Геннадий Бекетов и Кирилл Ахметов.