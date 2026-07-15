Волонтеры «Роснефти» рассказали школьникам о рециклинге пластика

Волонтеры «Роснефти» рассказали школьникам о второй жизни пластика

Сотрудники Саратовского НПЗ (входит в компанию «Роснефть») организовали для детей комплексный эколого-просветительский проект по вторичному использованию пластиковых отходов. Мероприятие прошло в музее «Экологизатор».

Юные участники познакомились с арт-пространством, посвященным теме переработки отходов и бережного отношения к ресурсам. Особое впечатление на ребят произвели представленные экспонаты из вторичных материалов, созданные художниками со всей России. Каждая инсталляция – пример того, как использованные вещи обретают вторую жизнь и превращаются в произведения искусства.

Инициатива реализована в рамках масштабной корпоративной акции «Чистый мир в подарок детям» и направлена на формирование у подрастающего поколения культуры ответственного отношения к окружающей среде.

В течении месяца более 300 волонтеров Саратовского НПЗ собрали свыше 50 кг пластиковых отходов - крышки, бутылки, пакеты, использованную упаковку. Впоследствии на специальном велошредере волонтеры с детьми превратили собранный пластик в гранулы. Полученный материал использовали в качестве наполнителя для мягких игрушек. Мероприятие приурочено к Международному дню китов и дельфинов, который состоится 23 июля. Юные участники своими руками создали мягкие игрушки в виде этих млекопитающих – трогательный символ хрупкости экосистем и общей ответственности за их сохранение.

Завершением экологической программы стала познавательная лекция, посвященная современным подходам к сортировке и переработке отходов. Ребятам рассказали, как работают предприятия замкнутого цикла, какие этапы проходит пластик на пути от использованной упаковки до готового продукта и почему грамотное отношение с отходами позволяет сохранять ресурсы и снижать нагрузку на окружающую среду. Отдельной темой лекции стала деятельность «Роснефти» в сфере рециклинга – на этом примере слушатели увидели, что переработка давно переросла рамки простой утилизации и превратилась в системную работу по возвращению материалов в хозяйственный оборот.

«Роснефть» нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства. Одной из приоритетных целей корпоративной стратегии до 2030 года является повышение эффективности процессов обращения с отходами. Дочерние предприятия Компании активно сотрудничают с экодомами и многофункциональными экологическими коворкингами с пунктами приема вторичных ресурсов. В регионах деятельности Компании регулярно проводятся экоуроки. Школьники и работники предприятий посещают выставки, лекции и экологические мастер-классы.