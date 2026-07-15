Смена «Время Первых» в «Галактике64» объединила детей со всей области

В Саратовском региональном центре для одарённых детей «Галактика64» прошла тематическая смена Движения Первых «Время Первых», объединившая ребят со всей области.

Для участников подготовили программу по 12 направлениям движения: от образования и волонтёрства до спорта, экологии и медиа. Вожатый смены Амик Оганнисян отметил, что особенно запомнился День волонтёрства, а за две недели отряды стали большой семьёй.

В рамках смены прошли лекции, мастер-классы, квесты и интерактивные площадки. Завершилась смена торжественным закрытием, где отряды выступили с творческими номерами и сценками.