В Саратовской области создадут сервисный центр для тракторов «Кировец»

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В Саратовской области появится новый сервисный центр по обслуживанию сельхозтехники. Соглашение о его создании подписано с группой компаний «АГРОТЭК» — крупным дилером Петербургского тракторного завода. Центр полного цикла разместится в Гагаринском районе и будет обслуживать тракторы «Кировец»: проводить диагностику, ремонт, подготовку к полевым работам и поставку запчастей.

Новый центр обеспечит сервисное сопровождение аграриев не только Саратовской области, но и соседних регионов. Это стратегически укрепит агропромышленный комплекс региона. Будет создано 50 высокотехнологичных рабочих мест, а востребованность профильных специалистов возрастёт.

Решение было принято после обсуждения на ПМЭФ и закреплено на заседании инвестиционного комитета.