В Гагаринском районе появится центр обслуживания тракторов «Кировец»

На Петербургском международном экономическом форуме обсуждалось создание нового сервисного центра по обслуживанию сельхозтехники. Сегодня на заседании инвестиционного комитета подписано соглашение с группой компаний «АГРОТЭК» — крупным официальным дилером Петербургского тракторного завода. Саратовская область входит в число ключевых регионов по эксплуатации и сервисному сопровождению тракторов «Кировец».

Новый центр полного цикла появится на территории Гагаринского района. Он обеспечит комплексное обслуживание сельхозтоваропроизводителей не только нашей области, но и соседних регионов — диагностику и ремонт тракторов, гарантийное и постгарантийное обслуживание, подготовку к полевым работам и поставку оригинальных запчастей.

Реализация проекта стратегически укрепит агропромышленный комплекс региона. Будет создано 50 новых высокотехнологичных рабочих мест, а востребованность профильных специалистов в области возрастёт.