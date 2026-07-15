Саратовские аграрии намолотили более полумиллиона тонн зерна

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Саратовские аграрии намолотили уже более полумиллиона тонн зерна. Валовой сбор озимых зерновых культур в регионе достиг 570 тысяч тонн, уборку ведут хозяйства 25 муниципальных районов. Лидерами по намолоту стали аграрии Пугачёвского района — 83,9 тысячи тонн. На втором месте — Энгельсский район с 68 тысячами тонн, на третьем — Краснокутский с 60,4 тысячи тонн.

Активно идут работы и в других территориях. Более трети озимого клина уже обмолочено в Новоузенском районе, свыше 20% убрано в Пугачёвском, Краснокутском, Фёдоровском, Энгельсском и Питерском районах. Параллельно овощеводческие хозяйства региона продолжают сбор ранних овощных культур — собрано 554 тонны огурцов и кабачков, что соответствует уровню прошлого года.

Глава аграрного блока региона Василий Котов отметил: «Работы идут в штатном режиме в соответствии с агротехнологическими сроками». Жатва продолжается, и в ближайшие дни цифры будут только расти. Уборочная кампания в Саратовской области набирает обороты, и аграрии настроены на достойный результат.