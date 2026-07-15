Школьников области будут обучать агрогенетике и селекции

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На заседании комитета по аграрным вопросам областной Думы обсудили создание сети агротехнологических классов в Саратовской области. В новом учебном году планируется открыть не менее 15 таких классов на базе школ и лицеев в 9 районах: Аткарском, Балашовском, Вольском, Ершовском, Краснокутском, Лысогорском, Романовском, Татищевском и Энгельсском. Направления подготовки — «Агрогенетика», «Генетика и селекция» и «Птицеводство будущего: технологии и управление».

Учащиеся будут углублённо изучать биологию, химию, физику и математику, а также работать с инновационными инструментами — робототехникой, дронами, цифровыми платформами и методами анализа почвы. Практическую подготовку школьники пройдут на ведущих предприятиях агропрома: Заволжской, Лысогорской и Покровской птицефабриках, Энгельсском молочном комбинате и других хозяйствах. Педагоги уже проходят профессиональную подготовку в Тимирязевской академии и Саратовском институте развития образования.

«Агротехклассы — ключевая составляющая федерального проекта "Кадры в АПК" нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", инициированного Президентом Владимиром Путиным. До 2030 года планируем открыть в области не менее 155 таких классов», — рассказала начальник управления минсельхоза Оксана Лис.