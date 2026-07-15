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НовостиОбщество15 июля 2026 11:30

Более 200 предпринимателей обратились за помощью в Центр маркировки «Честный знак»

Центр маркировки «Честный знак» работает в Саратовской области
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

За время работы Центра поддержки системы маркировки «Честный знак» за помощью обратились более 200 предпринимателей. Специалисты помогают производителям, импортёрам и продавцам разобраться в тонкостях системы.

В Центре можно проверить товар на необходимость маркировки, пройти регистрацию, настроить электронный документооборот и бесплатно распечатать готовые этикетки. Особенно востребована такая поддержка в периоды введения маркировки для новых групп товаров: игрушек, косметики, сладостей и радиоэлектроники.

Консультации бесплатны и проводятся очно по предварительной записи. При необходимости специалисты продолжают оказывать помощь дистанционно. Центр работает на базе Центра «Мой бизнес» и открыт в этом году. Предприниматели могут получить квалифицированную поддержку на всех этапах работы с системой маркировки.