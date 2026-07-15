Служба занятости Саратовской области отмечает 35-летие

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Сегодня, 15 июля 2026 года, службе занятости населения Саратовской области исполняется 35 лет. Министр труда и социальной защиты Денис Давыдов поздравил коллектив с юбилеем и отметил, что современные кадровые центры «Работа России» стали точкой опоры для соискателей и работодателей, используя новые подходы и лучший опыт прошлых лет.

С начала года при содействии кадровых центров трудоустроились более 6,8 тысячи человек, проведено 120 ярмарок трудоустройства. В рамках нацпроекта «Кадры» к профессиональному обучению приступили 2,1 тысячи человек. 8,8 тысячи подростков приняли участие во временных и сезонных работах.

Служба занятости помогает молодежи, участникам СВО и тем, кто решил сменить работу, выстраивая эффективные маршруты трудоустройства. Впереди — новые достижения и развитие