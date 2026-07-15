Мастер по отделке обворовал восьмерых клиентов на дачах

В Саратовской области полиция раскрыла серию краж, совершённых мастером по отделке домов и дач. 40-летний мужчина, подрабатывая строительными работами, изучал расположение имущества клиентов и время их отсутствия. Спустя время он возвращался на объекты, проникал в постройки и похищал материалы и инструменты. Для вывоза краденого он использовал приятеля с внедорожником и прицепом, который не знал о криминальном характере поездок.

Жертвами стали как минимум восемь домовладельцев из Саратова и Энгельсского района. Суммарный ущерб превысил 1 млн рублей. Часть добычи злоумышленник продал, а ценные инструменты и материалы использовал для строительства собственного коттеджа, который планировал перепродать. Пустующие комнаты служили складом для краденого.

В ходе обыска часть похищенного изъята и возвращена владельцам. Подозреваемый дал признательные показания. Следователи объединили уголовные дела в одно производство, знакомый допрошен как свидетель. Мера пресечения — подписка о невыезде.