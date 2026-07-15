В Новоузенске мужчина ударил гостя лопатой по голове из ревности

В Новоузенске 52-летний местный житель подозревается в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью 24-летнему гостю из Челябинской области. Инцидент произошёл на почве ревности и алкогольного опьянения. Молодой человек приехал в регион на заработки и проживал в соседнем гостевом домике, а с обидчиком у него были доброжелательные отношения — хозяин даже пригласил его на свой день рождения.

Ближе к ночи гость вернулся к себе и вышел на улицу покурить. В это время именинник отправился в уличный туалет, где его сморила усталость, и он ненадолго отключился. Жена, обеспокоенная долгим отсутствием мужа, вышла на поиски и заметила курящего соседа, спросив, не видел ли он супруга. Шум голосов разбудил мужчину, он выбрался из кабинки, взял штыковую лопату и стал незаметно подкрадываться к беседующим.

Ревнивцу не понравился тон разговора, и он, не выдержав, нанёс гостю удар лопатой по голове. К счастью, травма оказалась не смертельной. Злоумышленника доставили в полицию, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.