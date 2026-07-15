Энгельсит украл магнитолу у друга и продал её ему же

В Энгельсе 17-летний юноша поссорился с матерью, лишившей его карманных денег, и решил поправить финансовое положение за счёт своего лучшего друга. Молодые люди учились в одном техникуме и дружили десять лет, потерпевший часто подвозил приятеля на своей машине. Злоумышленник знал, что задние двери автомобиля не закрываются, и ночью 5 июля беспрепятственно проник в салон, похитив автомагнитолу стоимостью 4 тысячи рублей.

Когда владелец авто обнаружил пропажу и обратился в полицию, юный похититель разыграл целый спектакль: он активно изображал обеспокоенность и «помогал» другу в поисках украденного. Вскоре он сообщил приятелю, что «нашёл» его магнитолу в скупке. Обрадованный потерпевший перевёл 3 тысячи рублей «хозяину скупки» — которым оказался ничего не подозревающий брат злоумышленника. Таким образом, жертва фактически перекупила свою же собственность у того, кто её украл.

Сотрудники уголовного розыска восстановили полную картину произошедшего и дали правовую оценку действиям юного правонарушителя. Возбуждено уголовное дело по статьям 158 и 159 УК РФ («Кража» и «Мошенничество»). Подозреваемый полностью возместил материальный ущерб, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее юноша не был судим.