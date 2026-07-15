В Саратове из-за велопробега ограничат движение 10 и 11 августа

В Гагаринском районе Саратова 10 и 11 августа пройдёт велопробег, организованный региональной Федерацией велосипедного спорта. Соревнования состоятся на обновлённой трассе «Автоподъезд к селу Рыбушка — посёлок центральная усадьба совхоза "15 лет Октября"», которая после ремонта покрытия стала постоянным местом для ежегодной велогонки.

В связи с проведением спортивного мероприятия на участке дороги с 3-го по 24-й километр будет введено временное ограничение движения. 10 августа проезд закроют с 13:30 до 18:30, 11 августа — с 9:30 до 14:30. Исключение сделают только для транспорта, задействованного в организации соревнований.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты с учётом перекрытия и выбирать пути объезда.