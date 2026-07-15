В Саратовской области создадут гастрономический гид

В Саратовской области появится гастрономический гид. 14 июля на заседании Клуба продюсеров по креативным индустриям «Гастрономия» обсудили создание путеводителя по локальной кухне. Участники встречи, включая представителей минвеста и Корпорации развития, утвердили структуру гида и критерии отбора объектов.

Гид призван систематизировать лучшие гастрономические предложения региона и привлечь туристов. Презентация запланирована на сентябрьский форум «Креативный Саратов». Также на встрече обсудили концепцию форума и кандидатуры федеральных экспертов.

«Гастрономический гид поможет привлечь новых туристов и станет ключевым креативным событием года», — отметил министр инвестполитики Александр Марченко.