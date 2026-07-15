В Саратовской области начали поиск «Женщин из стали»

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Всероссийское движение «Здоровое Отечество» дало старт проекту «Женщины из стали» — масштабной инициативе в поддержку тружениц промышленности. Цель — не только рассказать о женщинах, управляющих кранами и сложными станками, но и кардинально повысить престиж рабочих специальностей среди молодежи.

Кульминацией проекта станет Всероссийская премия «Женщины из стали». В ней примут участие представительницы десятков специальностей из разных регионов: сварщицы и инженеры, технологи и мастера цехов, крановщицы и токари.

Организаторы ставят задачу разрушить стереотипы о «мужских» профессиях, показав реальные истории успеха, самореализации и карьерного роста в реальном секторе экономики.

Работа над проектом ведется в русле национальных целей развития, утвержденных Президентом РФ до 2036 года. Укрепление кадрового потенциала индустриальных отраслей сегодня — вопрос государственной важности, и проект призван стать эффективным профориентационным инструментом.

Прием заявок на участие продлится до 30 сентября. Присоединиться могут как отдельные соискательницы, так и предприятия, желающие выдвинуть своих сотрудниц.

Подробности о номинациях и условиях участия доступны на официальном портале проекта https://promo.zdorovoe-otechestvo.ru/ZHIS/steelwomen

Министерство промышленности и энергетики Саратовской области