Начала работу горячая линия для аграриев по вопросу поставок топлива

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации открыло специальную горячую линию, предназначенную для сельскохозяйственных производителей, касательно обеспечения их горюче-смазочными материалами. Линия доступна для фермерских хозяйств, агропредприятий, а также компаний, занимающихся оптовой и розничной реализацией топлива.

Существуют два варианта для информирования о возникших трудностях:

По телефону 8 800 234-93-80, который является многоканальным. Служба поддержки функционирует в режиме 24/7.

Через онлайн-платформу, где можно подать заявку, заполнив соответствующую форму на официальном сайте Минсельхоза по адресу: https://mcx.gov.ru/ministry/phonebook/ob-obespechenii-goryuche-smazochnymi-materialami/.

При подаче обращения необходимо предоставить следующую информацию: ваш регион, тип необходимого топлива, а также суть возникшей проблемы. Примерами таких проблем могут быть: дефицит ГСМ, завышенная стоимость или ограничения, связанные с процессом заправки.

Министерство сельского хозяйства Саратовской области