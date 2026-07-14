Саратов получит новый вокзал: Володин назвал сроки запуска

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

В Саратове завершается строительство нового железнодорожного вокзала, и председатель Госдумы Вячеслав Володин лично проконтролировал ход работ.

Уже в сентябре саратовцы смогут оценить первый этап реконструкции. Будет введён северный вестибюль — это крытый пешеходный мост (конкорс), который соединит завокзальную часть города с платформами №2 и №3.

Это позволит пассажирам комфортно переходить от парковки или остановки общественного транспорта непосредственно на платформы под защитой от дождя и солнца.

В вестибюле уже установлены три лифта и шесть эскалаторов для удобства пассажиров.

К декабрю 2026 года завершится возведение каркаса всего здания, будут сформированы стены и крыша, начнётся внутренняя отделка.

До конца апреля 2027 года весь комплекс зданий вокзала будет полностью готов и запущен в эксплуатацию.

Завершение реконструкции тоннеля запланировано до конца 2027 года.

На сегодняшний день монолитные работы по конкорсу и сходам на платформы практически завершены. Ведутся монтаж металлоконструкций, кровли и витражного остекления. Дополнительно планируется получить ещё несколько лифтов и эскалаторов для основного корпуса.

Новый вокзал не просто восстановит исторический облик, но и станет современным транспортным узлом, отвечающим всем требованиям комфорта и безопасности.

Кстати, уже сейчас можно купить билеты. С 14 сентября из обновлённого Саратова начнут курсировать двухэтажные поезда в Москву и обратно.