Фестиваль «Палитра ремёсел» установил рекорд по числу заявок — 800 мастеров

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С 14 по 16 августа в Саратове в девятый раз пройдёт Всероссийский летний фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремёсел».

В этом году он установил рекорд по числу заявок — участие подтвердили около 800 мастеров и художников из 36 регионов России, Казахстана и Армении. Организатором выступает Палата ремёсел Саратовской области при поддержке министерства экономического развития и Торгово-промышленной палаты.

Гостей ждут 9 интерактивных площадок с мастер-классами, арт-ярмарка изделий ручной работы, художественная галерея, модные показы, народные гуляния и активности от партнёров. Новая площадка «Музейный дворик» соединит историю и современность в формате под открытым небом. Также подведут итоги детского конкурса по вязанию «Маленький мастер».