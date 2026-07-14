Володин: первый этап вокзала в Саратове завершат в сентябре

Вячеслав Володин проинспектировал строительство нового железнодорожного вокзала в Саратове. Первый этап завершится 1 сентября 2026 года — откроется северный вестибюль и пешеходный мост (конкорс) со сходами на платформы №2 и 3. До конца года возведут каркас здания, сформируют тепловой контур и начнут отделку. Полная сдача вокзала запланирована на 30 апреля 2027 года, а реконструкция тоннеля завершится к концу 2027 года.

На сегодня завершены монолитные работы на мосту и сходах, идёт монтаж металлоконструкций, кровли и витражного остекления. Уже доставлены 3 лифта и 6 эскалаторов для моста, ещё 6 лифтов и 4 эскалатора ожидаются. Проект предусматривает воссоздание исторического облика здания с современным оснащением.

С 14 сентября из Саратова в Москву начнут курсировать двухэтажные поезда — продажа билетов уже открыта.