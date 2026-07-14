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НовостиОбщество14 июля 2026 13:26

В Саратовской области 1,5 тыс обращений по лекарствам поступило на номер 122

Короткий номер 122 принял 1,5 тыс заявок на льготные лекарства
Источник:kp.ru

С февраля этого года Единый централизованный региональный медицинский колл-центр расширил свои функции — теперь на короткий номер 122 можно оставить обращение по льготному лекарственному обеспечению. Звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 17:00.

За неполные шесть месяцев операторы обработали 1,5 тысячи таких обращений. Министр здравоохранения Владимир Дудаков отметил, что за последний месяц число звонков снизилось, что свидетельствует о бесперебойном обеспечении жителей лекарственными препаратами.

По номеру 122 по-прежнему можно записаться к врачу, вызвать врача на дом или получить справочную информацию о медицинских организациях области.