В Заводском районе бывший муж угрожал экс-супруге металлической трубой

В Заводском районе Саратова полицейские разбираются в конфликте бывших супругов. Поздним вечером 12 июля в дежурную часть обратилась 42-летняя женщина, проживающая в квартире на 3-м Кавказском тупике. Она сообщила, что бывший муж, с которым они продолжают совместно проживать после развода, угрожает ей, замахиваясь металлической трубой.

На место происшествия незамедлительно прибыл участковый уполномоченный. Агрессор — 46-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, — был доставлен в отдел полиции. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. В ходе разбирательства он пояснил, что у него «возник приступ ревности» из-за сообщений с неизвестного номера, которые стали приходить на телефон бывшей супруги.

В отношении дебошира возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы. Полиция напоминает: домашнее насилие недопустимо, а угрозы имеют реальные правовые последствия.