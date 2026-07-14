Школьники осваивают робототехнику и беспилотники в летних лагерях

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Более 180 воспитанников оздоровительных лагерей имени Дубинина и «Бивак64» осваивали робототехнику и беспилотные системы в рамках региональной летней проектной смены. Ребята учились программировать, конструировать дроны, работали с симуляторами и виртуальной реальностью.

Смена организована Саратовским областным институтом развития образования и Центром «Родник знаний». В программе работали три кружка: по ИИ и программированию БПЛА, конструированию дронов и симуляторам.

Ключевым событием стал конкурс проектов по пяти направлениям — от работы с камерой дрона до проектирования прототипа. Школьники защищали инженерные решения перед экспертами. Победителями стали 13 участников.