Итоги недели в ЗАГСах облсти: двойня с редкими именами

На прошедшей неделе в Заводском отделе ЗАГС Саратова зарегистрировали двойню девочек, которых назвали Майя и Татьяна. Лидером по числу новорождённых стал Энгельсский отдел — 47 детей, из которых 24 девочки. В Ленинском отделе родились 24 мальчика и 19 девочек, а в Заводском — 30 малышей, среди них 18 девочек.

Среди редких и красивых имён недели: Борис, Василий, Клим, Георгий, Фёдор, Павел, Любовь, Маргарита, Олеся, Майя, Татьяна, Раиса, Марта и Яромир. Родители продолжают выбирать для детей как традиционные, так и необычные имена, которые подчёркивают индивидуальность каждого ребёнка.

Управление по делам ЗАГС Правительства Саратовской области отмечает разнообразие имён и стабильную демографическую динамику в регионе.