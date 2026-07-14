«ГосСтарт.Стажировки»: регистрация на федеральный этап продолжается

Продолжается регистрация на федеральный этап программы «ГосСтарт.Стажировки». Участниками могут стать молодые люди от 18 до 35 лет: студенты выпускных курсов, госслужащие и сотрудники подведомственных организаций. Стажировка продлится две недели в одном из 35 федеральных органов власти.

Участников ждёт погружение в реальные задачи госслужбы, обмен опытом с 250 коллегами из 89 регионов и конкурс «Лучший стажёр». 50 победителей получат рекомендацию к трудоустройству в федеральные органы. Каждому предложат индивидуальную карьерную траекторию.

Регистрация открыта до 31 июля на ФГАИС «Молодёжь России».