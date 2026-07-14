Школьники региона осваивают робототехнику и беспилотники на летних каникулах

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На летних каникулах школьники Саратовской области осваивают робототехнику и беспилотные системы. Более 180 воспитанников оздоровительных лагерей имени Дубинина и «Бивак64» приняли участие в региональной летней проектной смене. Ребята учились программировать, конструировать беспилотники, работать с симуляторами и виртуальной реальностью.

Организаторами выступили Саратовский областной институт развития образования и Центр образования «Родник знаний». В программе работали три кружка: «Искусственный интеллект и программирование беспилотных систем», «От идеи до полёта: конструирование БПЛА» и «Симуляторы и виртуальная реальность». Ключевым событием стал конкурс проектов по пяти направлениям — от работы с камерой дрона до проектирования прототипа.

Школьники представляли свои разработки, демонстрировали навыки управления беспилотниками и защищали инженерные решения перед экспертами. Победителями стали 13 участников. Министерство образования области отмечает высокий интерес детей к технологическим дисциплинам и планирует расширять такие смены.