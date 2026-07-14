В Марксовском районе запустили молочный комплекс за 327 млн рублей

В Марксовском районе завершён крупный инвестиционный проект в молочном скотоводстве с общим объёмом вложений 327 миллионов рублей. Строительство велось с 2023 года, и сегодня новый животноводческий комплекс на 600 голов полностью укомплектован собственным поголовьем. С начала работы здесь произведено 736 тонн молока, а в год предприятие планирует выпускать 4,8 тысячи тонн.

В рамках проекта на племзаводе «Мелиоратор» возведены цех сухостоя, родильное отделение, цех раздоя, коровник и канализационная станция, что обеспечивает полный производственный цикл. Также построено сооружение для подачи воды с системой очистки: механическая — для поения, более глубокая — для доения и санитарной обработки. Создано 9 рабочих мест, — рассказал замминистра сельского хозяйства области Алексей Молчанов.

Племзавод продолжает развитие: ранее здесь построили доильно-молочный блок и телятник. Кроме того, «Мелиоратор» служит площадкой для передачи опыта — сейчас здесь проходят практику студенты Вавиловского университета в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».