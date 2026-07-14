Обновление в детско-юношеском центре Фрунзенского района: новые окна и мебель

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Продолжается реализация регионального проекта «Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области», инициированного губернатором области Романом Бусаргиным.

В саратовском детско-юношеском центре Фрунзенского района отремонтировали кабинет дополнительного образования для детей от 3 до 6 лет. В помещении полностью заменили полы, потолки, окна и двери, а также отремонтировали систему отопления и закупили новую мебель. Кроме того, ремонтные работы затронули коридор и раздевалки игрового зала учреждения, что позволило создать более комфортные условия для воспитанников.

В Центре дополнительного образования «Созвездие» города Балашова после обновления открылся актовый зал. В ходе ремонта обновили стены и потолок, модернизировали сценическое освещение, отреставрировали исторические люстры и установили дополнительное световое оборудование по периметру авансцены. Сэкономленные средства позволили привести в порядок входную группу и учебное помещение. При этом архитектурные особенности интерьера удалось сохранить. Теперь зал готов принимать гостей и проводить мероприятия.