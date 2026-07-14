В Марксовском районе реализован крупный инвестпроект по животноводству

Фото: Минсельхоз Саратовской области

В Марксовском районе завершено освоение значительных инвестиций в размере 327 миллионов рублей, направленных на реализацию масштабного аграрного проекта.

Местные животноводы успешно завершили важный инвестиционный проект в сфере молочного скотоводства, в который было вложено 327 миллионов рублей. Строительные работы по этому проекту начались в 2023 году.

Новый комплекс, рассчитанный на содержание 600 молочных коров и расположенный в Марксовском районе, обеспечил создание 9 новых рабочих мест. В настоящее время животное поголовье полностью сформировано, а с момента начала эксплуатации комплекса произведено 736 тонн молока. Прогнозируемый годовой объем производства молока составит 4,8 тысяч тонн.

Заместитель министра сельского хозяйства области Алексей Молчанов сообщил, что в рамках данного проекта на племзаводе «Мелиоратор» были построены цех для сухостойных коров, родильное отделение, цех раздоя, коровник и очистные сооружения. Это позволяет обеспечить полный цикл производства, начиная с момента отела и до периода сухостоя. Помимо основных зданий, возведено сооружение для водоснабжения, оснащенное системой очистки воды с различными режимами фильтрации. Для поения животных применяется механическая очистка, а для нужд доения и дезинфекции оборудования используется более глубокая очистка с дополнительными фильтрационными барьерами.

Стоит отметить, что для племзавода «Мелиоратор» это уже не первый крупный проект. В предыдущие годы здесь были возведены современные доильно-молочный блок и телятник, предназначенные для выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород.

Кроме того, «Мелиоратор» активно участвует в подготовке молодых специалистов, являясь площадкой для передачи передового опыта. В настоящее время на предприятии проходят ознакомительную практику студенты сельскохозяйственного колледжа, будущие ветеринарные врачи.