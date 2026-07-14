Саратовским охотникам открыли регистрацию на добычу пернатой дичи

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Сегодня комитет охотничьего хозяйства и рыболовства приступил к оформлению разрешений на пернатую дичь в преддверии открытия летне-осеннего сезона охоты.

Разрешения выдаются на район без ограничений. Охотники при оформлении заявления выбирают все охотничьи угодья конкретного района, имея возможность указать различные виды пернатой дичи. Выбор угодий из разных районов в одном заявлении будет считаться ошибкой, что приведет к отказу в предоставлении услуги. Также ошибочным будет выбор МФЦ для получения разрешения, поскольку в Саратовской области его можно получить только лично в комитете или по Почте России, с обязательным указанием точного адреса для доставки.

При подаче заявления важно учитывать установленные лимиты на perпела и серую куропатку. Норма добычи составляет 12 и 4 особи в сутки соответственно. Указание именно этих цифр является обязательным, в противном случае заявление будет отклонено. На остальных пернатых диких птиц нормативы не установлены, их добыча не ограничена.

Напоминаем, сезон охоты стартует 25 июля с болотно-луговой дичи (бекас и чибис) при использовании подружейных собак с документами о происхождении. Этот вид охоты продлится до 30 ноября.

С 5 августа открывается охота на боровых, степных и полевых птиц (серую куропатку, перепела, вяхиря вальдшнепа) с собаками, сезон завершится 1 января. Охота на водоплавающую дичь (утку, гуся, лысуху) с собаками начнется с четвертой субботы августа (22 августа) и продлится до 30 ноября.

Охота на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь без использования собак стартует 22 августа и завершится 30 ноября. Добыча боровой дичи без собак разрешена с 22 августа, а сезон охоты закроется 31 декабря.

Подать заявление на получение разрешения можно будет тремя способами: лично в Комитете, по Почте России или через портал Госуслуг. Инструкцию по подаче заявления через Госуслуги можно найти на канале комитета в MAX. Видеоурок по оформлению через Госуслуги доступен на канале комитета в Rutube. Размер государственной пошлины за одно разрешение остается неизменным — 650 рублей.