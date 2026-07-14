Полезные чаи и "браслеты жизни": саратовские старшие помогают участникам СВО

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Сотрудники учреждений социальной защиты и их подопечные из Саратовской области отправляют участникам спецоперации частичку тепла родного края.

Так, представители Татищевского района, а именно соцработники из села Вязовка, активно заготавливают целебные луговые травы, чтобы создать ароматные травяные сборы для военнослужащих.

К этой инициативе присоединились и "серебряные" волонтеры из Самойловского района. Старшее поколение превращает обычные растения в целебные напитки, призванные согреть, успокоить и напомнить о доме. "Это не просто чаи, а символы нашей заботы, любви и благодарности нашим ребятам на передовой", – говорят они.

Тем временем, специалисты и получатели социальных услуг из Ртищевского района вместе с местным Советом женщин по запросу бойцов приобрели портативные зарядные устройства. В скором времени пять таких "пауэрбанков" будут отправлены им.

Из Краснокутского района соцработники и их подопечные уже передали военнослужащим маскировочные сети.

В Вольском районе сотрудники управления соцподдержки населения совместно с ветеранской организацией "Боевое братство" закупили для армии минеральную воду, гигиенические принадлежности и безрецептурные лекарства. Помощь будет доставлена, как только сформируется полный груз.

А "серебряные" волонтеры из Новобурасского района, участники клуба "Кто, если не мы", провели для детей и получателей услуг мастер-класс по изготовлению браслетов из паракорда. Эти "браслеты жизни" из прочного нейлонового троса, изначально использовавшегося в парашютных стропах, уже не раз спасали жизни в экстремальных ситуациях и служат символом поддержки. Участники успешно изготовили браслеты, которые также отправятся в зону СВО.