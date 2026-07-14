Балаково: телевизор за 24 тысячи украли из-за открытой двери

Вчера утром в полицию обратился пожилой житель Балаково. Он рассказал, что вышел на улицу прополоть сорняки и оставил входную дверь своего первого этажа приоткрытой всего на

В промежуток между 9:00 и 9:40 утра неизвестный проник в дом через открытую дверь и похитил телевизор стоимостью около 24 тысяч рублей.

Полицейские сработали оперативно — по горячим следам. Подозреваемым оказался 44-летний местный житель, ранее уже имевший судимости. По предварительной информации, он шёл мимо дома потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения, заметил открытую дверь, зашёл внутрь и вынес первое, что попалось под руку и было удобно унести.

Телевизор был сразу же сдан в ломбард. На вырученные деньги мужчина купил очередную порцию алкоголя.

Сотрудники полиции изъяли похищенное имущество. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (п. «а», ч. 3 ст. 158 УК РФ).