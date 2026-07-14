В Саратове с затонувшего катера спасли находившихся на борту пятерых человек

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Сообщение о судне, терпящем бедствие, поступило около полуночи от очевидцев, наблюдавших происходящее в акватории напротив улицы Большой Садовой.

На катере находилось пять человек. Благодаря оперативным действиям спасателей, все они были благополучно эвакуированы. Среди спасенных - двое мужчин возрастом 47 и 43 года, а также три женщины 26, 29 и 31 года.

После оказания первой помощи двое мужчин предпочли отказаться от дальнейшей госпитализации, в то время как всех женщин доставили в медицинское учреждение.