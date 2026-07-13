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НовостиОбщество13 июля 2026 18:42

В Марксовском районе утонули 9-летний мальчик и его родственник

Ребёнок и взрослый погибли в Волге под Саратовом
Источник:kp.ru
Фото:Юрия Юрина

Фото:Юрия Юрина

Трагедия произошла сегодня в Марксовском районе Саратовской области. В 16:30 в службу 112 поступило сообщение о том, что в селе Орловское тонул 9-летний мальчик. Ребёнка унесло сильным течением, на помощь бросился мужчина, но также погиб. Очевидцы извлекли тело мальчика из воды, медики скорой провели реанимацию, но спасти его не удалось. Водолазы областной службы спасения в ходе поиска обнаружили тело мужчины и передали его следственно-оперативной группе.

Следственные органы СК России по Саратовской области организовали процессуальную проверку. По предварительным данным, мальчик находился на острове в акватории Волги вместе с родителями, купался в необорудованном месте и был унесён течением. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено.

Прокуратура Саратовской области контролирует ход и результаты проверки.