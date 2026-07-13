Лимит на бензин в Саратовской области продлили бессрочно

В Саратовской области продлены ограничения на розничный отпуск бензина на АЗС для физических лиц — не более 30 литров на одну машину. Такое решение принял оперативный штаб Саратовской области. Ограничение будет действовать до стабилизации ситуации на топливном рынке .

Губернатор Роман Бусаргин ранее отмечал, что ситуация с топливом в регионе остаётся непростой, но контролируемой . Приоритетная задача властей — обеспечить топливом в первую очередь экстренные, аварийные и коммунальные службы . Также на особом контроле — поставки горючего для сельхозтоваропроизводителей, у которых сейчас разгар полевых работ .

Напомним, лимит на продажу бензина в регионе был введён с 23 июня на фоне ажиотажного спроса и дефицита топлива на АЗС . В конце июня его продлили до 15 июля, а теперь ограничение стало бессрочным .