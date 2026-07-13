В Радищевском музее открылась выставка «Дорогие мои, хорошие»

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В Радищевском музее открылась юбилейная выставка Вячеслава Дьяконова «Дорогие мои, хорошие». Экспозиция работает с 9 июля по 30 августа в зале здания Биржи на улице Радищева, 41. Выставка — признание в любви мастера к близким людям, истории и культуре родного Саратова. Она также посвящена памяти известных земляков — художников, артистов и режиссёров, чья деятельность прославила город.

Вячеслав Дьяконов — краевед, историк и художник, родился в Саратове в 1940 году. Учился в художественной школе, занимался в театральных студиях, получил филологическое образование, работал в сфере культуры. В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию по истории. Его творчество и гражданская активность — значимый вклад в культурную жизнь региона.