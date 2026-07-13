Бесплатная юридическая консультация прошла в библиотеке №10

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"За советом юриста в библиотеку" - бесплатная консультация юристов по семейным вопросам в рамках Всероссийской недели правовой помощи.

В рамках Всероссийской недели правовой помощи и работы женского клуба, в библиотеке №10 прошла бесплатная юридическая консультация по семейным вопросам. Ее провели юрист, доцент кафедры гражданского права ФГБОУ ВО "СГЮА" — Владимир Алексеевич Бабаков и ведущая заведующая библиотекой №10, участница партийного проекта "Женское движение Единой России" Светлана Дементьева.

"Консультация была организована совместно с исполнительным директором, руководителем аппарата Саратовского регионального отделения "Ассоциация юристов России" — Еленой Курохтиной и участниками проекта "Женское движение Единой России" по Ленинскому району.

Посетители библиотеки смогли получить индивидуальные консультации по правовым вопросам в сфере гражданского, социального и семейного законодательства. Больше всего участников интересовали ответы на вопросы, касающиеся права собственности, наследства (оформление, вступление), нарушений в сфере жилищно-коммунальных услуг, земельных споров, оформления инвалидности и др. Ни один вопрос не остался без ответа.

Бесплатные консультации юриста проходят в библиотеке №10 каждый третий четверг месяца в 16.00. Вход свободный.

Систематическая работа по правовому просвещению граждан приносит реальную помощь жителям нашего района и города" - рассказала Светлана Дементьева.