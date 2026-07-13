В поселке Жасминный обнаружено тело 56-летнего мужчины

Следственный отдел по Ленинскому району города Саратова проводит доследственную проверку по факту смерти 56-летнего мужчины. По предварительным данным, 10 июля 2026 года в квартире одного из домов на улице Строителей в поселке Жасминный было обнаружено тело погибшего с признаками гниения. О случившемся незамедлительно сообщили в правоохранительные органы.

Следователи СК совместно с судебно-медицинским экспертом уже провели осмотр места происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование для установления точной причины смерти. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следствие продолжается.