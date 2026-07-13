В Балашовском районе по нацпроекту обновят более 30 км дорог

В Балашовском районе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным, обновят более 30 километров дорог. В список ремонта 2026 года включили три объекта: автоподъезд к посёлку Октябрьский, дорогу «село Пады – станция Пады» и участок трассы «Балашов – Ивановка». Специалисты министерства дорожного хозяйства совместно с журналистами и представителями общественности осмотрели ход работ. На трассе «Балашов – Ивановка» протяжённостью более 8 километров уже укладывают слой асфальтогранулобетона.

Работы выполняются по технологии холодной регенерации: старое дорожное полотно измельчают, добавляют щебень, песок и цемент, смесь застывает прямо на дороге. Затем сверху укладывают ещё два слоя — выравнивающий и верхний. Метод экономически выгоден, так как не требует вывоза и утилизации старого покрытия. На сегодняшний день готовность объекта «Балашов – Ивановка» составляет 30%. Также начался ремонт двух дорог, ведущих к туристическому селу Пады.

Светлана Чалова, и.о. председателя Общественного совета Балашовского района, отметила важность этих маршрутов: «Дорога "Балашов – Ивановка" обеспечивает выезд на федеральную трассу на Воронеж. А в селе Пады — санаторий, музей, Дом культуры и шикарные места для рыбалки. Скоро мы будем добираться туда с комфортом, без тряски». Общая протяжённость ремонтируемых участков превышает 30 километров.