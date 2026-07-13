Бусаргин провёл совещание: водоснабжение, ЖКХ и дороги в фокусе

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Губернатор Роман Бусаргин провёл постоянно действующее совещание с заместителями председателя правительства, министрами и главами районов. В ходе встречи глава региона акцентировал внимание на трёх ключевых направлениях: водоснабжении, подготовке к отопительному сезону и дорожном ремонте. Все вопросы, связанные с обеспечением населённых пунктов водой в жаркий период, должны находиться на личном контроле руководителей муниципалитетов, а устранение аварийных ситуаций — происходить максимально оперативно.

Параллельно система ЖКХ региона активно готовится к предстоящему отопительному сезону. Губернатор поручил профильному министерству и главам администраций строго соблюдать утверждённые сроки выполнения всех необходимых мероприятий. «У каждого муниципалитета должен быть заранее составлен график готовности по всем направлениям», — подчеркнул Роман Бусаргин, требуя системного подхода к подготовке инфраструктуры к зиме.

Масштабные дорожные работы в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина также остаются в центре внимания. В планах на этот год — отремонтировать 68 участков региональных дорог и автоподъездов, из которых работы уже завершены на 16 объектах. На реализацию этих задач выделено порядка 14,7 млрд рублей, поэтому за ходом работ ведётся строгий контроль дорожных комиссий. Глава региона также напомнил о необходимости отслеживать гарантийные обязательства подрядчиков, которые действуют в течение длительного времени.