Ветеринары не допустили в продажу массу некачественных продуктов

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Саратовская межрайонная станция по борьбе с болезнями животных подвела итоги работы за первое полугодие 2026 года. За это время лаборатория провела работу по контролю ветеринарно-санитарной безопасности товаров на двух крупнейших торговых площадках региона: ООО «Славянский рынок» и рынке «На Топольчанской».

В рамках мониторинга на торговой площадке ООО «Славянский рынок» было проведено более 17 тысяч экспертиз животноводческой продукции и около 4,6 тысячи — растениеводческой.

По результатам лабораторных анализов из оборота была изъята продукция, представляющая угрозу здоровью потребителей:

— рыба общим весом 85 кг, которая имела неудовлетворительные органолептические показатели (признаки порчи)

— растительная продукция (270 кг) с признаками гнили, плесени и механических повреждений также была снята с реализации и отправлена на уничтожение.

На территории рынка «На Топольчанской» лабораторией ВСЭ было выполнено 3 тысячи экспертиз. Специалисты выявили и предотвратили реализацию почти трёхсот килограммов опасной продукции.

Из них:

— овощи (наличие гнили, порчи) — 250 кг, направлены на утилизацию;

— молочная продукция — 46 кг, продукция возвращена владельцу для использования в качестве корма животным.

Благодаря работе специалистов лаборатории ВСЭ только за первые шесть месяцев текущего года с прилавков Саратова было удалено свыше полутора тонн потенциально небезопасных продуктов питания.

«Мы продолжаем держать под строгим контролем качество продовольствия, поступающего к жителям нашего региона», — отметил начальник управления ветеринарии Правительства Саратовской области Алексей Балалаев.

Управление ветеринарии Правительства Саратовской области