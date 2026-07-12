Саратовцы могут стать соискателями премии «Больше, чем путешествие»

Саратовцев приглашают стать соискателями Всероссийской премии «Больше, чем путешествие — 2026». Награда направлена на поддержку людей, организаций и проектов, которые формируют гражданскую идентичность через содержательные молодёжные путешествия по России. Участвовать могут три категории: люди от 18 лет, организации и проекты. Заявки принимаются до 15 июля на сайте большечемпремия.рф.

В этом году — 8 основных номинаций: «Больше, чем тур», «экскурсия», «поход», «сервис», «место силы», «медиа», «регион» и «путешественник». Также предусмотрены гран-при и спецноминации: «Наследие», «Доступность», «Единение». Победителей определят по итогам двухэтапной экспертизы и народного голосования.

Призовой фонд: дипломы, медийная поддержка, приглашения на мероприятия Росмолодёжи, призы от партнёров и туристические поездки в 2027 году. Всего планируется привлечь более 15 тысяч участников. За время существования программы свыше 320 тысяч молодых людей уже посетили значимые места России.