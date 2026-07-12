Привокзальная площадь Петровска преобразится ко Дню города

В Петровске продолжается реконструкция Привокзальной площади и прилегающих территорий — вокруг железнодорожного вокзала, водонапорной башни и кинотеатра «Современник». Подрядчики набрали хорошие темпы, работы не останавливаются и в выходные. На площади, в сквере и у башни уже уложена большая часть тротуарной плитки. Начался монтаж уникальных архитектурных элементов — арки над въездом на площадь и летнего кинотеатра. Идёт установка бордюрного камня на улице Московской — от площади до улицы Гоголя.

Особенно преобразился сквер у кинотеатра «Современник»: здесь завершают прогулочные аллеи, скоро установят освещение. Работы ведутся комплексно, чтобы создать единое современное общественное пространство, удобное для жителей и гостей города. Основные работы по благоустройству планируют завершить к 1 сентября.

Ко Дню города петровчане увидят обновлённую Привокзальную площадь. Напомним, Петровск выиграл на этот проект федеральный грант в 90 миллионов рублей благодаря победе в конкурсе благоустройства малых городов России. Реконструкция идёт по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», инициированному Президентом РФ.