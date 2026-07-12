На школе в Пригородном начали окрашивать фасад

Фото: канал Максима Калядина

В школе села Пригородного начали окрашивать фасад. Капитальный ремонт опорного населённого пункта был включён в федеральную программу благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина. Работы выходят на завершающую стадию: подрядчик уже покрасил лицевую часть фасада, на первом этаже заканчивает укладку плитки, на втором — завершена замена дверей, ведутся малярные работы, монтаж электропроводки, подвесных потолков и укладка линолеума.

Осталось утеплить и покрасить заднюю часть фасада, а также выполнить ряд мелких работ. Подрядчику необходимо ускориться, чтобы завершить всё в срок. 1 сентября дети в Пригородном должны пойти в полностью обновлённую школу.

Контроль за ходом ремонта остаётся на особом контроле. Все работы выполняются с учётом современных стандартов и требований безопасности. Дети и педагоги с нетерпением ждут открытия обновлённого здания.